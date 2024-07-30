Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) передано имущество братьев-экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Сейчас правоохранители проводят осмотр активов. Об этом пишет УНН со ссылкой на АРМА.

Детали

Постановлениями судьи Лычаковского районного суда города Львова в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) передано имущество братьев-экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака: недвижимое имущество, корпоративные права, автотранспорт трех предприятий во Львовской области и нежилые помещения в Киеве. - говорится в заявлении агентства.

Среди переданных активов - кирпичный завод "Керамбуд" - один из самых мощных производителей кирпича на Западной Украине, который имел масштабное производство, оборудованное высокотехнологичным полностью автоматизированным современным немецким оборудованием, что обеспечивало чрезвычайно высокое качество кирпича.

Завод изготавливал в месяц от 3 до 4 миллионов штук готовой продукции (кирпича).

Работники Западного межрегионального территориального управления АРМА провели осмотр кирпичного завода. Сейчас осуществляются мероприятия по подготовке актива к проведению его дальнейшей оценки.

Также по поручению главы АРМА Елены Думы сейчас также продолжается осмотр других трех активов - ООО "Капитал Плаза", ООО "Бетонбуд" и нежилых помещений в городе Киеве.

АРМА будет информировать о дальнейших шагах по управлению этими активами, ведь такие мощные заводы должны работать на благо Украины. Мы обеспечим их эффективное управление - подытожила Елена Дума.

Напомним

Государственное бюро расследований передало АРМА очередную партию имущества родственников Медведчука и Козака на сумму около 400 млн грн. Арестованы предприятия, недвижимость, техника и земельные участки, связанные с подозреваемыми в государственной измене.