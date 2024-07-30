АРМА передано имущество экс-нардепов Медведчука и Козака, включая мощный кирпичный завод 'Керамбуд'. Проводится осмотр активов, среди которых недвижимость, корпоративные права и автотранспорт трех предприятий во Львовской области.
Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) передано имущество братьев-экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Сейчас правоохранители проводят осмотр активов. Об этом пишет УНН со ссылкой на АРМА.
Детали
Постановлениями судьи Лычаковского районного суда города Львова в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) передано имущество братьев-экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака: недвижимое имущество, корпоративные права, автотранспорт трех предприятий во Львовской области и нежилые помещения в Киеве.
Среди переданных активов - кирпичный завод "Керамбуд" - один из самых мощных производителей кирпича на Западной Украине, который имел масштабное производство, оборудованное высокотехнологичным полностью автоматизированным современным немецким оборудованием, что обеспечивало чрезвычайно высокое качество кирпича.
Завод изготавливал в месяц от 3 до 4 миллионов штук готовой продукции (кирпича).
Работники Западного межрегионального территориального управления АРМА провели осмотр кирпичного завода. Сейчас осуществляются мероприятия по подготовке актива к проведению его дальнейшей оценки.
Также по поручению главы АРМА Елены Думы сейчас также продолжается осмотр других трех активов - ООО "Капитал Плаза", ООО "Бетонбуд" и нежилых помещений в городе Киеве.
АРМА будет информировать о дальнейших шагах по управлению этими активами, ведь такие мощные заводы должны работать на благо Украины. Мы обеспечим их эффективное управление
Напомним
Государственное бюро расследований передало АРМА очередную партию имущества родственников Медведчука и Козака на сумму около 400 млн грн. Арестованы предприятия, недвижимость, техника и земельные участки, связанные с подозреваемыми в государственной измене.