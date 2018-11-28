Архиепископ Климент хочет встретиться с ранеными украинскими моряками

Накануне архиепископ Симферопольский и Крымский пытался получить соответствующее разрешение в отделении ФСБ России по Керчи, однако там его направили в Симферополь.

В среду владыка Климент пытался добиться встречи с уполномоченным лицом в Управлении ФСБ России по Крыму. Однако 28 ноября был вынужден передать свое ходатайство через специальный ящик для обращений, установленный в помещении управления.

"Вчера я первую половину дня провел в Керчи. Пытался взять разрешение, чтобы попасть в больницу к ребятам, которых прооперировали. Разрешение дает исключительно следователь ФСБ, но меня не приняли. Вышел сотрудник ФСБ и сказал, что этим вопросом занимается исключительно Симферополь, и там мне дадут все необходимые документы. Я приехал в Симферополь, и просидел там около часа, в коридоре центрального входа. Несколько раз набирал телефон дежурного. В конце концов мне объяснили, что в управлении никого нет. Объяснили, что после того, как состоится суд, будет возбуждено дело, и к каждому моряка будет прикреплен следователь, к которому я смогу обратиться. Сказали прийти завтра (28 ноября - ред.)", - подчеркнул Климент.

По словам архиепископа, сейчас он ждет ответа на ходатайство.

"Сейчас идет речь о том, чтобы мне дали возможность, в соответствии с гуманитарным правом, попасть к тем ребятам, которые сейчас в больнице. Необходимо их оперативно обеспечить всем необходимым. Начиная от туалетных принадлежностей, заканчивая всем, что нужно, связанным с операцией. Также хочу встретиться с врачом, чтобы понять, в каком состоянии сейчас находятся ребята", - добавил владыка.

Напомним, подконтрольный России Керченский "суд" накануне арестовал среди других трех захваченных украинских военных, которые были ранены в результате российской атаки на суда ВМС ВСУ в воскресенье в районе Керченского пролива.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 человека.