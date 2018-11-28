Архієпископ Климент хоче зустрітися з пораненими українськими моряками

Напередодні архієпископ Сімферопольський і Кримський намагався отримати відповідний дозвіл у відділенні ФСБ Росії по Керчі, проте там його направили до Сімферополя.

У середу владика Климент намагався домогтися зустрічі з уповноваженою особою в Управлінні ФСБ Росії по Криму, однак 28 листопада був змушений передати своє клопотання через спеціальну скриньку для звернень, встановлений в приміщенні управління.

“Вчора я першу половину дня провів у Керчі. Намагався взяти дозвіл, щоб потрапити в лікарню до хлопців, яких прооперували. Дозвіл дає виключно слідчий ФСБ, але мене не прийняли. Вийшов співробітник ФСБ і сказав, що цим питанням займається виключно Сімферополь, і там мені дадуть всі необхідні документи. Я приїхав до Сімферополя, і просидів там близько години, в коридорі центрального входу. Кілька разів набирав телефон чергового. Врешті-решт мені пояснили, що в управлінні нікого немає. Пояснили, що після того, як відбудеться суд, буде відкрито справу, і до кожного моряка буде прикріплений слідчий, до якого я зможу звернутися. Сказали прийти завтра (28 листопада — ред.)”, — підкреслив Климент.

За словами архієпископа, зараз він чекає відповіді на клопотання.

“Зараз йде мова про те, щоб мені дали можливість, відповідно до гуманітарного права, потрапити до тих хлопців, які зараз в лікарні. Необхідно їх оперативно забезпечити всім необхідним. Починаючи від туалетного приладдя, закінчуючи всім, що потрібно, пов’язаним з операцією. Також хочу зустрітися з лікарем, щоб зрозуміти, в якому стані зараз перебувають хлопці”, - додав владика.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Керченський “суд” напередодні арештував серед інших трьох захоплених українських військових, які були поранені внаслідок російської атаки на судна ВМС ЗСУ у неділю у районі Керченської протоки.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи.