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Археологи нашли печь и кольцо 11-го века на Ровенщине

Киев • УНН

 • 22195 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Археологи во время раскопок в Гощи в Ровенской области нашли двухметровый котлован. По версии ученых, в 11-м веке здесь проживала состоятельная семья, которая управляла поселением. В доме нашли немало артефактов, среди которых - древнерусская печь и обручальное кольцо. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Суспильне".

Археологи нашли печь и кольцо 11-го века на Ровенщине

“Археологическая экспедиция в Гощанское городище продолжалась неделю и закончилась в среду, 2 сентября. Во время раскопок археологи нашли кольцо примерно 11-го века, амулеты, а также игральные кости из позвонков животных”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди артефактов, найденных во время экспедиции — печь, также скорее всего 11-го века. Ее раскопали на краю плато правого берега реки Горынь в двухметровом котловане.

Археолог Алексей Войтюк добавляет, что, скорее всего, здесь проживала семья из восьми человек. Кроме того, семья была зажиточной и, возможно, даже руководила тогдашним поселением.

“Есть серия изделий, подтверждающие высокий статус человека. Возможно, это был человек, или дружинник, имевший непосредственное отношение к администрации”, — сказал Войтюк.

Отмечается, что верхний слой вала образующийся при Второй мировой войне, ниже — слой 12-13-го веков, а в конце — 11-го — начале 12-го веков. Об этом свидетельствуют слои почвы, которые просматриваются благодаря срезу вала.

“Культурный слой 12 века. Он очень насыщенный материалами позднего римского времени, то есть это готы 2-4 века нашей эры. Здесь очень большое количество керамики того времени, орудий труда, украшения случаются”, — рассказывает руководитель экспедиции.

Самой интересной находкой Войтюк считает кольцо 11-го века. Археолог говорит, что впервые нашел его в таком хорошем состоянии.

“Очень хорошая техника, такой ювелирный подход, плетеный из четырех проволок, с закольцевания этих концов”, — добавляет Войтюк.

Также в жилье удалось найти немало артефактов, в частности, серию раковин с отверстиями, которые, по мнению Войтюка были бусами. Кроме того, ритуальные амулеты, игральные кости из позвонков животных, прясло, которое использовали в ткачестве.

Войтюк рассказал, что в будущем здесь планируют сделать смотровую площадку.

“Здесь планируется сделать реконструкцию этого жилья, полностью воспроизвести его, поднять его над поверхностью земли, современной поверхностью. В этой зоне будут ступени к пойме реки, планируется Набережная свиданий, то есть грандиозный проект”, — рассказывает археолог.

Все найденные археологические находки представят в Ровенском областном краеведческом музее в конце года в ежегодном отчетной выставке.

Напомним, при строительстве трассы в Днепропетровской нашли древние археологические памятники.

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