Археологи нашли печь и кольцо 11-го века на Ровенщине

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Археологи во время раскопок в Гощи в Ровенской области нашли двухметровый котлован. По версии ученых, в 11-м веке здесь проживала состоятельная семья, которая управляла поселением. В доме нашли немало артефактов, среди которых - древнерусская печь и обручальное кольцо. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Суспильне".