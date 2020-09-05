Археологи знайшли піч та обручку 11-го століття на Рівненщині

«Археологічна експедиція у Гощанському городищі тривала тиждень та закінчилась у середу, 2 вересня. Під час розкопок археологи знайшли обручку приблизно 11-го століття, амулети, а також гральні кості з хребців тварин», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед артефактів, знайдених під час експедиції – піч, також найімовірніше 11-го століття. Її розкопали на краю плато правого берега річки Горинь у двохметровому котловані.

Археолог Олексій Войтюк додає, що, найімовірніше, тут проживала родина із восьми людей. Крім того, сім'я була заможною і, можливо, навіть керувала тодішнім поселенням.

"Є серія виробів, які підтверджують високий статус людини. Можливо, це був чоловік, чи дружинник, який мав безпосереднє відношення до адміністрації," – сказав Войтюк.

Зазначається, що верхній шар валу утворений при Другій світовій війні, нижче – шар 12-13-го століть, а в кінці – 11-го - початку 12-го століть. Про це свідчать шари ґрунту, які проглядаються завдяки зрізу валу.

"Культурний шар 12 століття. Він дуже насичений матеріалами пізнього римського часу, тобто це готи 2-4 століття нашої ери. Тут дуже велика кількість кераміки того часу, знарядь праці, прикраси трапляються," – розповідає керівник експедиції.

Найцікавішою знахідкою Войтюк вважає обручку 11-го століття. Археолог каже, що вперше знайшов її в такому хорошому стані.

"Дуже хороша техніка, такий ювелірний підхід, плетений із чотирьох дротин, із закільцюванням цих кінців," – додає Войтюк.

Також в помешканні вдалося віднайти чимало артефактів, зокрема, серію мушель з отворами, які, на думку Войтюка були намистом. Крім того, ритуальні амулети, гральні кості із хребців тварин, прясло, яке використовували в ткацтві.

Войтюк розповів, що в майбутньому тут планують зробити оглядовий майданчик.

"Тут планується зробити реконструкцію цього житла, повністю відтворити його, підняти його над поверхнею земною, сучасною поверхнею. В цій зоні будуть такі східці до заплаву річки, там планується Набережна побачень, тобто грандіозний проєкт," – розповідає археолог.

Всі віднайдені археологічні знахідки представлять у Рівненському обласному краєзнавчому музеї в кінці року у щорічній звітній виставці.

Нагадаємо, при будівництві траси на Дніпропетровщині знайшли давні археологічні пам'ятки.