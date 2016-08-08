Археологи нашли в Кировоградской области пять древних захоронений
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 августа. УНН. Кировоградская охранная археологическая экспедиция завершила свою поисковую работу на территории Новгородковского поселкового совета Кировоградской области. Археологи обнаружили пять захоронений. Об этом проинформировали в пресс-службе областного совета, сообщает УНН.
"Предметом исследования археологов был древний курган, возраст которого, по предварительным данным, не менее 4 тысячелетий", - сообщили в облсовете.
Также в пресс-службе добавили, что кроме пяти захоронений, археологи нашли фрагменты лепной посуды, целый кувшин и янтарную бусинку. Все обнаруженные находки будут переданы Кировоградскому краеведческому музею и отделу антропологии Института археологии НАН г. Киев.