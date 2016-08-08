Археологи знайшли на Кіровоградщині п’ять давніх поховань
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 серпня. УНН. Кіровоградська охоронна археологічна експедиція завершила свою пошукову роботу на території Новгородківської селищної ради на Кіровоградщині. Археологи виявили п'ять поховань. Про це проінформували у прес-службі обласної ради, повідомляє УНН.
“Предметом дослідження археологів був давній курган, вік якого, за попередніми даними, не менше 4 тисячоліть”, — повідомили в облраді.
Також в прес-службі додали, що крім п’яти поховань, археологи знайшли фрагменти ліпного посуду, цілий глечик та бурштинову намистинку. Усі виявлені знахідки будуть передані Кіровоградському краєзнавчому музею та відділу антропології Інституту археології НАН м. Київ.