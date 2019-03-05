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Археологи обнаружили в Польше мастерскую эпохи неадертальцев

Археологи обнаружили в Польше мастерскую эпохи неадертальцев

Киев  •  УНН

 • 12733 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В Петрашине (Силезское воеводство, Польша) археологи нашли мастерскую по обработке кремня, которой 60 тысяч лет. В ней обнаружено 17 тысяч каменных издалий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

"На берегу реки в Петрашине мы открыли невиденное ранее количество кремневых предметов", - сказал Польскому агентству печати доктор наук Анджей Висьневский из Института археологии Вроцлавского университета.

Польский ученый с 2018 года ведет там раскопки с исследователями из Института эволюционной антропологии Макаса Планка в Лейпциге в рамках проекта Национального центра науки.

По его оценке, это первая такая большая мастерская неандертальцев в Центральной Европе, находящаяся под пещерами.

До сих пор ученые считали, что такое крупное скопление каменных инструментов в одном месте начало появляться значительно позже, вместе с современным человеком. Анджей Висьневский подчеркнул, что эта находка показывает, что, вопреки прежним гипотезам, неандертальцы обладали достаточно хорошо развитой общественной и территориальной организацией, похожей на ту, которая присуща современному человеку.

Неандертальцы (Homo neanderthalensis) - "близкие родственники" современного человека (Homo sapiens) - появились на территории Польши почти 300 тысяч лет назад. Самые древние каменные инструменты, открытые над Вислой, насчитывают более 200 тысяч лет, а останки неандертальцев - более 100 тысяч лет.

Напомним, археологи нашли останки животного, которому 558 млн лет.

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