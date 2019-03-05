Археологи виявили в Польщі майстерню епохи неадертальців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Петрашині (Сілезьке воєводство, Польща) археологи знайшли майстерню з обробки кременю, якій 60 тисяч років. У ній виявлено 17 тисяч кам'яних атрефактів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
"На березі річки в Петрашині ми відкрили невідому раніше кількість крем'яних предметів", - сказав Польському агентству преси доктор наук Анджей Вісьньовський з Інституту археології Вроцлавського університету.
Польський вчений з 2018 року веде там розкопки з дослідниками з Інституту еволюційної антропології Макаса Планка в Лейпцигу в рамках проекту Національного центру науки.
За його оцінкою, це перша така велика майстерня неандертальців в Центральній Європі, що знаходиться під печерами.
До сих пір вчені вважали, що таке велике скупчення кам'яних інструментів в одному місці почало з'являтися значно пізніше, разом з сучасною людиною. Анджей Вісьньовський підкреслив, що ця знахідка показує, що, всупереч колишнім гіпотезам, неандертальці мали досить добре розвинену громадську і територіальну організацію, схожу на ту, яка властива сучасній людині.
Неандертальці (Homo neanderthalensis) - "близькі родичі" сучасної людини (Homo sapiens) - з'явилися на території Польщі майже 300 тисяч років тому. Найдавніші кам'яні інструменти, відкриті над Віслою, налічують понад 200 тисяч років, а останки неандертальців - понад 100 тисяч років.
Нагадаємо, археологи знайшли останки тварини, якій 558 млн років.