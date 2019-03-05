Археологи виявили в Польщі майстерню епохи неадертальців

КИЇВ. 6 березня. УНН. У Петрашині (Сілезьке воєводство, Польща) археологи знайшли майстерню з обробки кременю, якій 60 тисяч років. У ній виявлено 17 тисяч кам'яних атрефактів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.