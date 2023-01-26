Археологи обнаружили в Израиле отпечаток ладони, которому тысяча лет

Детали

Исследователи Управления древностей Израиля (IAA) считают, что эти находки являются элементами укреплений древнего Иерусалима.

Они отметили, что во время раскопок была обнаружена часть глубокого оборонительного рва, окружавшего городские стены, вероятно, датированного десятым веком нашей эры или, возможно, раньше. В одном месте, высеченном в стене рва, был обнаружен отпечаток ладони. Ров расположен прямо под главной улицей Султана Сулеймана, которая прилегает к городским стенам.

Цитата

“Люди не знают, что эта оживленная улица построена непосредственно над огромным рвом, огромным высеченным в скале руслом, по меньшей мере 10 м в ширину и 2-7 м в глубину. Ров, который окружает весь Старый город, датируется около 1000 лет до 10-го века нашей эры или раньше, и его функция заключалась в том, чтобы не дать врагу, который окружал Иерусалим, приблизиться к стенам и ворваться в город”, — сказал директор IAA по раскопкам Зубайр Адави.

Дополнение

Рвы известны археологам из европейских укреплений и замков. Обычно они наполнены водой, но иерусалимский ров был сухим.

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