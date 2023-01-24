Єгипетські археологи виявили "повне" римське місто
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Єгипетські археологи виявили 1800-річне "повністю житлове місто римської епохи" у самому серці південного міста Луксор, передає УНН з посиланням на АР.
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За словами Мостафи Вазірі, глави Вищої ради Єгипту, місто, побудоване в другому і третьому століттях, є "найстарішим і найважливішим містом на східному березі Луксора".
Археологи виявили "низку житлових будівель, а також дві голубині вежі" - будову, яка використовувалась для утримання голубів - та "низку металевих майстерень", - йдеться у заяві.
Усередині майстерень дослідники виявили колекцію горщиків, інструментів та "бронзових та мідних римських монет".
Це рідкісна археологічна знахідка в Єгипті, де розкопки, у тому числі на західному березі Луксора, де розташовані знамениті Долина цариць та Долина царів, найчастіше стосуються храмів та гробниць.
Доповнення
У квітні 2021 року влада оголосила про відкриття 3000-річного "загубленого золотого міста" на західному березі Луксора, а група археологів назвала його "найбільшим" древнім містом, яке коли-небудь виявили в Єгипті.
Останніми роками у Єгипті було зроблено кілька великих археологічних відкриттів.
Критики кажуть, що у шквалі розкопок пріоритет віддається знахідкам, які привертають увагу засобів масової інформації, а не серйозним академічним дослідженням.
Відкриття були ключовим компонентом спроб Єгипту відродити свою життєво важливу туристичну галузь після багатьох років політичних заворушень, а також пандемії Covid.
Плани уряду, вінцем яких є відкриття Великого єгипетського музею, що давно відкладається, біля підніжжя пірамід у Гізі, спрямовані на залучення 30 мільйонів туристів на рік до 2028 року в порівнянні з 13 мільйонами до пандемії.
Країна з населенням 104 мільйони людей страждає від важкої економічної кризи, а на туристичну галузь Єгипту припадає 10 відсотків ВВП та близько двох мільйонів робочих місць.