Египетские археологи обнаружили "полный" римский город
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Египетские археологи обнаружили 1800-летний "полностью жилой город римской эпохи" в самом сердце южного города Луксор, передает УНН со ссылкой на АР.
Детали
По словам Мостафы Вазири, главы Высшего совета Египта, город, построенный во втором и третьем веках, является "старейшим и самым важным городом на восточном берегу Луксора".
Археологи обнаружили "ряд жилых зданий, а также две голубиные башни" - строение, которое использовалось для содержания голубей - и "ряд металлических мастерских", - говорится в заявлении.
Внутри мастерских исследователи обнаружили коллекцию горшков, инструментов и "бронзовых и медных римских монет".
Это редкая археологическая находка в Египте, где раскопки, в том числе на западном берегу Луксора, где расположены знаменитые Долина цариц и Долина царей, чаще всего касаются храмов и гробниц.
Дополнение
В апреле 2021 года власти объявили об открытии 3000-летнего "затерянного золотого города" на западном берегу Луксора, а группа археологов назвала его "самым большим" древним городом, когда-либо обнаруженным в Египте.
В последние годы в Египте было сделано несколько крупных археологических открытий.
Критики говорят, что в шквале раскопок приоритет отдается находкам, которые привлекают внимание средств массовой информации, а не серьезным академическим исследованиям.
Открытия были ключевым компонентом попыток Египта возродить свою жизненно важную туристическую отрасль после многих лет политических беспорядков, а также пандемии Covid.
Планы правительства, венцом которых является давно отложенное открытие Великого египетского музея у подножия пирамид в Гизе, направлены на привлечение 30 миллионов туристов в год к 2028 году по сравнению с 13 миллионами до пандемии.
Страна с населением 104 миллиона человек страдает от тяжелого экономического кризиса, а на туристическую отрасль Египта приходится 10 процентов ВВП и около двух миллионов рабочих мест.