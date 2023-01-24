Египетские археологи обнаружили "полный" римский город

Детали

По словам Мостафы Вазири, главы Высшего совета Египта, город, построенный во втором и третьем веках, является "старейшим и самым важным городом на восточном берегу Луксора".

Археологи обнаружили "ряд жилых зданий, а также две голубиные башни" - строение, которое использовалось для содержания голубей - и "ряд металлических мастерских", - говорится в заявлении.

Внутри мастерских исследователи обнаружили коллекцию горшков, инструментов и "бронзовых и медных римских монет".

Это редкая археологическая находка в Египте, где раскопки, в том числе на западном берегу Луксора, где расположены знаменитые Долина цариц и Долина царей, чаще всего касаются храмов и гробниц.

Дополнение

В апреле 2021 года власти объявили об открытии 3000-летнего "затерянного золотого города" на западном берегу Луксора, а группа археологов назвала его "самым большим" древним городом, когда-либо обнаруженным в Египте.

В последние годы в Египте было сделано несколько крупных археологических открытий.

Критики говорят, что в шквале раскопок приоритет отдается находкам, которые привлекают внимание средств массовой информации, а не серьезным академическим исследованиям.

Открытия были ключевым компонентом попыток Египта возродить свою жизненно важную туристическую отрасль после многих лет политических беспорядков, а также пандемии Covid.

Планы правительства, венцом которых является давно отложенное открытие Великого египетского музея у подножия пирамид в Гизе, направлены на привлечение 30 миллионов туристов в год к 2028 году по сравнению с 13 миллионами до пандемии.

Страна с населением 104 миллиона человек страдает от тяжелого экономического кризиса, а на туристическую отрасль Египта приходится 10 процентов ВВП и около двух миллионов рабочих мест.