Археологи виявили в Ізраїлі відбиток долоні, якому тисяча років

$41.390.02
46.921.07
ukru
Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум
12:59 • 4260 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 17912 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 29212 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 51104 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 41884 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 89060 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 67200 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 59607 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118787 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 183083 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 33775 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 25068 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 70537 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 21745 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 17721 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 51108 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 71448 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 89063 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 216967 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 267191 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 18384 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 22389 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 26386 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 30825 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 46421 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Археологи виявили в Ізраїлі відбиток долоні, якому тисяча років

Київ • УНН

 • 1663500 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Ізраїльські археологи під час розкопок біля стін Старого міста в Єрусалимі виявили у камінні відбиток долоні, якому тисяча років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Israel Hayom.

Археологи виявили в Ізраїлі відбиток долоні, якому тисяча років

Деталі

Дослідники Управління старожитностей Ізраїлю (IAA) вважають, що ці знахідки є елементами укріплень стародавнього Єрусалиму.

Вони зазначили, що під час розкопок було виявлено частину глибокого оборонного рову, який оточував міські стіни, ймовірно, датованого десятим століттям нашої ери або, можливо, раніше. В одному місці, висіченому в стіні рову, було виявлено відбиток долоні. Рів розташований прямо під головною вулицею Султана Сулеймана, яка прилягає до міських стін.

Цитата

“Люди не знають, що ця жвава вулиця побудована безпосередньо над величезним ровом, величезним висіченим у скелі руслом, щонайменше 10 м завширшки та 2-7 м завглибшки. Рів, який оточує все Старе місто, датується близько 1000 років до 10-го століття нашої ери або раніше, і його функція полягала в тому, щоб не дати ворогу, який оточував Єрусалим, наблизитися до стін і увірватися в місто”, — сказав директор IAA з розкопок Зубайр Адаві.

Доповнення

Рови відомі археологам з європейських укріплень і замків. Зазвичай вони наповнені водою, але єрусалимський рів був сухим.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єгипетські археологи виявили "повне" римське місто

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура
Brent
$65.58
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11