Археологи виявили в Ізраїлі відбиток долоні, якому тисяча років

Деталі

Дослідники Управління старожитностей Ізраїлю (IAA) вважають, що ці знахідки є елементами укріплень стародавнього Єрусалиму.

Вони зазначили, що під час розкопок було виявлено частину глибокого оборонного рову, який оточував міські стіни, ймовірно, датованого десятим століттям нашої ери або, можливо, раніше. В одному місці, висіченому в стіні рову, було виявлено відбиток долоні. Рів розташований прямо під головною вулицею Султана Сулеймана, яка прилягає до міських стін.

Цитата

“Люди не знають, що ця жвава вулиця побудована безпосередньо над величезним ровом, величезним висіченим у скелі руслом, щонайменше 10 м завширшки та 2-7 м завглибшки. Рів, який оточує все Старе місто, датується близько 1000 років до 10-го століття нашої ери або раніше, і його функція полягала в тому, щоб не дати ворогу, який оточував Єрусалим, наблизитися до стін і увірватися в місто”, — сказав директор IAA з розкопок Зубайр Адаві.

Доповнення

Рови відомі археологам з європейських укріплень і замків. Зазвичай вони наповнені водою, але єрусалимський рів був сухим.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єгипетські археологи виявили "повне" римське місто