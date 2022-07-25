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Археологи раскопали гробницу древнеегипетского полководца

Археологи раскопали гробницу древнеегипетского полководца

Киев • УНН

 • 210240 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Исследователи из Чешского института египтологии при Карловом университете в Праге раскопали гробницу древнеегипетского полководца, командовавшего армией иностранных наемников. Археологи были удивлены: саркофаг был раскрыт, а мумии Вахибре-Мэри-Найта там не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Как отмечается, в обязанности египетского военачальника Вахибре-Мэри-Найта входила вербовка солдат из Малой Азии и Эгейских островов, его погребение датируется началом V века до н.э.

Внутри гробницы археологи обнаружили состав бальзамирования, где было 370 керамических кувшинов с материалами, которые использовались для мумификации полководца.

Вахибре-Мэри-Найт был похоронен в большой двухъярусной квадратной гробнице: основная шахта составляет 6 м в глубину и имеет размеры примерно 14 м на 14 м в поперечнике.

Вторая шахта была вырыта ниже и имела прямоугольную форму, а размеры — 16,5 м на 3,3 м.

Напомним 

Исследователи реконструировали облик египетской мумии, известной как Шеп-эн-Исида. Оказалось, что девушка, скончавшаяся около 2600 лет назад, была с глубокими карими глазами, а ее верхние зубы выступали.

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