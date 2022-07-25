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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Археологи розкопали гробницю давньоєгипетського полководця

Археологи розкопали гробницю давньоєгипетського полководця

Київ • УНН

 • 210242 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Дослідники із Чеського інституту єгиптології при Карловому університеті в Празі розкопали гробницю давньоєгипетського полководця, який командував армією іноземних найманців. Археологи були здивовані: саркофаг був розкритий, а мумії Вахібре-Мері-Найта там не було. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsweek.

Деталі

Як зазначається, в обов'язки єгипетського воєначальника Вахібре-Мері-Найта входило вербування солдатів із Малої Азії та Егейських островів, його поховання датується початком V століття до н.е.

Всередині гробниці археологи виявили склад бальзамування, де було 370 керамічних глечиків із матеріалами, які використовувалися для муміфікації полководця.

Вахібре-Мері-Найт був похований у великій двоярусній квадратній гробниці: основна шахта складає 6 м у глибину та має розміри приблизно 14 м на 14 м у поперечнику.

Друга шахта була вирита нижче та мала прямокутну форму, а розміри — 16,5 м на 3,3 м.

Нагадаємо 

Дослідники реконструювали зовнішність єгипетської мумії, відомої як Шеп-ен-Ісіда. Виявилося, що дівчина, яка померла близько 2600 років тому, була з глибокими карими очима, а її верхні зуби виступали.

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