Археологи розкопали гробницю давньоєгипетського полководця
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Дослідники із Чеського інституту єгиптології при Карловому університеті в Празі розкопали гробницю давньоєгипетського полководця, який командував армією іноземних найманців. Археологи були здивовані: саркофаг був розкритий, а мумії Вахібре-Мері-Найта там не було. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsweek.
Деталі
Як зазначається, в обов'язки єгипетського воєначальника Вахібре-Мері-Найта входило вербування солдатів із Малої Азії та Егейських островів, його поховання датується початком V століття до н.е.
Всередині гробниці археологи виявили склад бальзамування, де було 370 керамічних глечиків із матеріалами, які використовувалися для муміфікації полководця.
Вахібре-Мері-Найт був похований у великій двоярусній квадратній гробниці: основна шахта складає 6 м у глибину та має розміри приблизно 14 м на 14 м у поперечнику.
Друга шахта була вирита нижче та мала прямокутну форму, а розміри — 16,5 м на 3,3 м.
Нагадаємо
Дослідники реконструювали зовнішність єгипетської мумії, відомої як Шеп-ен-Ісіда. Виявилося, що дівчина, яка померла близько 2600 років тому, була з глибокими карими очима, а її верхні зуби виступали.