Археологи розкопали гробницю давньоєгипетського полководця

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Як зазначається, в обов'язки єгипетського воєначальника Вахібре-Мері-Найта входило вербування солдатів із Малої Азії та Егейських островів, його поховання датується початком V століття до н.е.

Всередині гробниці археологи виявили склад бальзамування, де було 370 керамічних глечиків із матеріалами, які використовувалися для муміфікації полководця.

Вахібре-Мері-Найт був похований у великій двоярусній квадратній гробниці: основна шахта складає 6 м у глибину та має розміри приблизно 14 м на 14 м у поперечнику.

Друга шахта була вирита нижче та мала прямокутну форму, а розміри — 16,5 м на 3,3 м.

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Дослідники реконструювали зовнішність єгипетської мумії, відомої як Шеп-ен-Ісіда. Виявилося, що дівчина, яка померла близько 2600 років тому, була з глибокими карими очима, а її верхні зуби виступали.