Аргентинский форвард "Шахтера" будет выступать за "Малагу"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Аргентинский нападающий Густаво Бланко-Лещук следующий сезон проведет в составе испанской "Малаги", сообщает УНН со ссылкой на сайт "анчоусов".
Форвард донецкого "Шахтера" будет выступать за испанцев на правах аренды до конца сезона 2018/19 годов.
Аргентинец должен помочь "Малаге" вернуться в испанскую Примеру ведь по итогам предыдущего сезона клуб вылетел в Сегунду.
В крайней кампании футболист провел за "горняков" 17 матчей в которых забил 3 гола, так и не став основным игроком коллектива.
Добавим, что в "Шахтер" Бланко-Лещук перешел из состава львовских "Карпат" в январе 2017 года за 400 тыс. долл.
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