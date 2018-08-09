Аргентинский форвард "Шахтера" будет выступать за "Малагу"

Форвард донецкого "Шахтера" будет выступать за испанцев на правах аренды до конца сезона 2018/19 годов.



Аргентинец должен помочь "Малаге" вернуться в испанскую Примеру ведь по итогам предыдущего сезона клуб вылетел в Сегунду.



В крайней кампании футболист провел за "горняков" 17 матчей в которых забил 3 гола, так и не став основным игроком коллектива.



Добавим, что в "Шахтер" Бланко-Лещук перешел из состава львовских "Карпат" в январе 2017 года за 400 тыс. долл.



Напомним, Шевченко и Пятов выбрали лучших футболистов и тренеров мира.