Аргентинський форвард "Шахтаря" виступатиме за "Малагу"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Аргентинський нападник Густаво Бланко-Лещук наступний сезон проведе у складі іспанської "Малаги", повідомляє УНН з посиланням на сайт "анчоусів".
Форвард донецького "Шахтаря" виступатиме за іспанців на правах оренди до кінця сезону 2018/19 років.
Аргентинець має допомогти "Малазі" повернутися в іспанську Прімеру адже за підсумками попереднього сезону клуб вилетів у Сегунду.
У крайній кампанії футболіст провів за "гірників" 17 матчів в яких забив 3 голи, так і не ставши основним гравцем колективу.
Додамо, що в "Шахтар" Бланко-Лещук перейшов зі стану львівських "Карпат" у січні 2017-го року за 400 тис. дол.
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