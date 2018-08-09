Аргентинський форвард "Шахтаря" виступатиме за "Малагу"

Форвард донецького "Шахтаря" виступатиме за іспанців на правах оренди до кінця сезону 2018/19 років.



Аргентинець має допомогти "Малазі" повернутися в іспанську Прімеру адже за підсумками попереднього сезону клуб вилетів у Сегунду.



У крайній кампанії футболіст провів за "гірників" 17 матчів в яких забив 3 голи, так і не ставши основним гравцем колективу.



Додамо, що в "Шахтар" Бланко-Лещук перейшов зі стану львівських "Карпат" у січні 2017-го року за 400 тис. дол.



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