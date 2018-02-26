Аргентинская береговая охрана обстреляла китайское рыболовецкое судно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Береговая охрана Аргентины обстреляла китайское рыболовецкое судно, которое вело незаконный промысел в морской экономической зоне страны, а затем преследовала его еще в течение восьми часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мексиканский портал Excelsior.
Инцидент произошел в минувший четверг, раненых и убитых в результате стрельбы на судне нет, уточняет морская префектура Аргентины.
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Посольство КНР в Буэнос-Айресе пока не сделало никаких заявлений по этому инциденту. Как сообщают аргентинские власти, решение открыть огонь было принято после того, как ещё четыре судна КНР попытались атаковать корабли береговой охраны южноамериканской страны. Перед началом стрельбы из пулемета и корабельного орудия офицер аргентинского корабля сделал предупреждение в адрес китайского судна.
Однако судно-нарушитель, несмотря на огонь, попыталось уйти от преследования, длившегося 8 часов. Преследование было остановлено после специального распоряжения МИД Аргентины, в результате чего китайское судно исчезло.
Напомним, четыре китайских патрульных корабля 7 января вошли в воды вблизи островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином.