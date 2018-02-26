Аргентинська берегова охорона обстріляла китайське риболовецьке судно
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Берегова охорона Аргентини обстріляла китайське риболовецьке судно, яке вело незаконний промисел у морській економічній зоні країни, а потім переслідувала його ще протягом восьми годин. Про це повідомляє УНН з посиланням на мексиканський портал Excelsior.
Інцидент стався в минулий четвер, поранених і вбитих у результаті стрілянини на судні немає, уточнює морська префектура Аргентини.
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Посольство КНР у Буенос-Айресі поки не зробило ніяких заяв щодо цього інциденту. Як повідомляють аргентинська влада, рішення відкрити вогонь було прийнято після того, як ще чотири судна КНР спробували атакувати кораблі берегової охорони південноамериканської країни. Перед початком стрільби з кулемета і корабельного знаряддя офіцер аргентинського корабля зробив попередження на адресу китайського судна.
Однак судно-порушник, не дивлячись на вогонь, спробувало втекти від переслідування, що тривало вісім годин. Переслідування було зупинено після спеціального розпорядження МЗС Аргентини, унаслідок чого китайське судно зникло.
Нагадаємо, чотири китайських патрульних корабля 7 січня увійшли у води поблизу островів Сенкаку (Дяоюйдао), які є предметом територіальної суперечки між Токіо і Пекіном.