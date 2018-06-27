Аргентина вырвала победу в Нигерии и пробилась в плей-офф ЧМ-2018

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КИЕВ. 27 июня. УНН. В группе D стали известны имена двух участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщает УНН.

Вторую путевку от квартета D разыгрывали в очном противостоянии Нигерия и Аргентина, которой была необходима исключительно победа.

Месси и компания ее достигли. Лидер атак “Барселоны” открыл счет на 14 минуте, на что нигерийцы ответили взятием ворот Виктора Мозеса на 56 минуте. Спасителем аргентинцев оказался Рохо (86 мин) — 2:1.

Примечательно, что Месси стал третьим игроком после Марадоны и Батистуты, кто забивал за Аргентину на трех чемпионатах мира.

В параллельном матче Хорватия обыграла Исландию со счетом 2:1.

Итак, Хорватия с максимальным показателем в 9 баллов вышли с первого места в плей-офф, аргентинцы пробились дальше с 4-мя баллами. За бортом остались нигерийцы — 3 и исландцы — 1.

Кроме того добавим, в 1/8 финала аргентинцы встретятся с французами. Матч состоится 30 июня в Казани. Хорватия сыграет с Данией 1 июля в Нижнем Новгороде.

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