Аргентина вырвала победу в Нигерии и пробилась в плей-офф ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В группе D стали известны имена двух участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщает УНН.
Вторую путевку от квартета D разыгрывали в очном противостоянии Нигерия и Аргентина, которой была необходима исключительно победа.
Месси и компания ее достигли. Лидер атак “Барселоны” открыл счет на 14 минуте, на что нигерийцы ответили взятием ворот Виктора Мозеса на 56 минуте. Спасителем аргентинцев оказался Рохо (86 мин) — 2:1.
Примечательно, что Месси стал третьим игроком после Марадоны и Батистуты, кто забивал за Аргентину на трех чемпионатах мира.
В параллельном матче Хорватия обыграла Исландию со счетом 2:1.
Итак, Хорватия с максимальным показателем в 9 баллов вышли с первого места в плей-офф, аргентинцы пробились дальше с 4-мя баллами. За бортом остались нигерийцы — 3 и исландцы — 1.
Кроме того добавим, в 1/8 финала аргентинцы встретятся с французами. Матч состоится 30 июня в Казани. Хорватия сыграет с Данией 1 июля в Нижнем Новгороде.