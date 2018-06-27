Аргентина вирвала перемогу у Нігерії та пробилася до плей-оф ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У групі D стали відомими імена двох учасників 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, повідомляє УНН.
Другу путівку від квартету D розігрували в очному протистояння Нігерія та Аргентина, якій була необхідна виключно перемога.
Мессі і компанія її досягли. Лідер атак “Барселони” відкрив рахунок на 14 хвилині, на що нігерійці відповіли взяттям воріт Віктора Мозеса на 56 хвилині. Рятівником аргентинців виявився Маркос Рохо (86 хв) — 2:1.
Примітно, що Мессі став третім гравцем після Марадони і Батістути, хто забивав за Аргентину на трьох чемпіонатах світу.
У паралельному матчі Хорватія обіграла Ісландію з рахунком 2:1.
Отже, Хорватія з максимальним показником в 9 балів вийшли з першого місця в плей-оф, аргентинці пробилися далі з 4-ма балами. Поза бортом залишились нігерійці — 3 і ісландці — 1.
Крім того додамо, в 1/8 фіналу аргентинці зустрінуться з французами. Матч відбудеться 30 червня в Казані. Хорватія зіграє з Данією 1 липня в Нижньому Новгороді.