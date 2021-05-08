Аргентина переносит выборы из-за вспышки COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Правительство Аргентины согласилось с оппозиционными партиями отложить первичные и промежуточные выборы на пять недель из-за пандемии COVID-19. Об этом заявило Министерство внутренних дел страны в пятницу, передает УНН со ссылкой на Reuters.
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“Мы смогли прийти к соглашению с различными (законодательными — ред.) блоками, чтобы перенести выборы в этом году, поставив здоровье и жизнь людей на первое место”, — говорится в заявлении министра внутренних дел Энрике де Педро.
Детали
Как сообщил Марио Негри из оппозиционной коалиции “Вместе за перемены”, было принято решение дождаться вакцинации большего числа людей.
Выборы должны были опредилить, кто займет 127 мест в нижней Палате депутатов из общего числа в 257 мест, в Сенате — 24 из 72 мест.
Первичные выборы, которые должны были состояться 8 августа, будут отложены до 12 сентября, а промежуточные выборы, которые должны были состояться 24 октября, теперь состоятся 14 ноября.
Дополнение
В Аргентине с населением около 45 миллионов человек зарегистрировано самое большое количество инфекций COVID-19 с начала пандемии в прошлом году. По состоянию на пятницу, по данным Reuters, было подтверждено 3,1 миллиона случаев заболевания, всего 66 872 человека скончались от болезни.
На данный момент в Аргентине не менее 8,95 миллиона человек получили одну дозу вакцины COVID-19, а 1,31 миллиона получили две.
Что было ранее
Как стало известно в марте, в Финляндии перенесли муниципальные выборы на конец лета из-за коронавируса.