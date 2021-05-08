Аргентина переносить вибори через спалах COVID-19

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Уряд Аргентини погодився з опозиційними партіями відкласти первинні і проміжні вибори на п'ять тижнів через пандемію COVID-19. Про це заявило Міністерство внутрішніх справ країни в п'ятницю, передає УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“Ми змогли прийти до угоди з різними (законодавчими — ред.) блоками, щоб перенести вибори в цьому році, поставивши здоров’я і життя людей на перше місце”, — йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Енріке де Педро.

Деталі

Як повідомив Маріо Негрі з опозиційної коаліції “Разом за зміни”, було прийнято рішення дочекатися вакцинації більшої кількості людей.

Вибори мали визначити, хто займе 127 місць в нижній палаті депутатів із загальної кількості в 257 місць, в Сенаті — 24 з 72 місць.

Первинні вибори, які мали відбутися 8 серпня, будуть відкладені до 12 вересня, а проміжні вибори, які мали відбутися 24 жовтня, тепер відбудуться 14 листопада.

Доповнення

В Аргентині з населенням близько 45 мільйонів осіб зареєстровано найбільшу кількість інфекцій COVID-19 з початку пандемії в минулому році. Станом на п’ятницю, за даними Reuters, було підтверджено 3,1 мільйона випадків захворювання, всього 66 872 людини померли від хвороби.

На даний момент в Аргентині не менше 8,95 мільйона осіб отримали одну дозу вакцини COVID-19, а 1,31 мільйона отримали дві.

Що було раніше

Як стало відомо в березні, в Фінляндії перенесли муніципальні вибори на кінець літа через коронавірус.

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