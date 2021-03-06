Через коронавирус выборы в Финляндии перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Финляндии перенесли муниципальные выборы на конец лета через коронавирус. Так решил ответственный за проведение общенациональных выборов Матти Хилли, пишет УНН со ссылкой на Yle.
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“Это отличное решение, которое, несомненно, уменьшит заразительность, и ситуация с короновирусом в июне лучше, чем сейчас. Лично я бы перенес выборы после летних каникул, например, на август-сентябрь. Предвыборные агитации и голосования на открытом воздухе более комфортным летом. Вы даже можете проголосовать под навесами школ, и вам не придется заходить в узкие коридоры, где трудно соблюдать расстояние безопасности при очередей”, - сказал Хилли.
Соответственно, по его словам, будет больше времени для подготовки к безопасным выборов.
Перенос выборов позволяет сделать прививки избирательным чиновникам. По словам Хилли, вакцинация особенно важна для работников избирательных комиссий, а также членов избирательных комиссий, которые заботятся о голосовании в учреждениях.
Выборы должны были состояться в апреле.
Напомним
Правительство Финляндии вводит в стране жесткие ограничения с 8 марта в связи с ухудшением ситуации с коронавируса. Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Финляндии в феврале, подтверждено уже в двух человек.
В Финляндию зафиксировали 61 552 случаев инфицирования коронавируса, 767 больных умерли, 46000 — выздоровели.