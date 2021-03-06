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3 марта, 21:00 • 55254 просмотра

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Через коронавирус выборы в Финляндии перенесли

Через коронавирус выборы в Финляндии перенесли

Киев  •  УНН

 • 16478 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В Финляндии перенесли муниципальные выборы на конец лета через коронавирус. Так решил ответственный за проведение общенациональных выборов Матти Хилли, пишет УНН со ссылкой на Yle.

Цитата

“Это отличное решение, которое, несомненно, уменьшит заразительность, и ситуация с короновирусом в июне лучше, чем сейчас. Лично я бы перенес выборы после летних каникул, например, на август-сентябрь. Предвыборные агитации и голосования на открытом воздухе более комфортным летом. Вы даже можете проголосовать под навесами школ, и вам не придется заходить в узкие коридоры, где трудно соблюдать расстояние безопасности при очередей”, - сказал Хилли.

Соответственно, по его словам, будет больше времени для подготовки к безопасным выборов.

Перенос выборов позволяет сделать прививки избирательным чиновникам. По словам Хилли, вакцинация особенно важна для работников избирательных комиссий, а также членов избирательных комиссий, которые заботятся о голосовании в учреждениях.

Выборы должны были состояться в апреле.

Напомним

Правительство Финляндии вводит в стране жесткие ограничения с 8 марта в связи с ухудшением ситуации с коронавируса. Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Финляндии в феврале, подтверждено уже в двух человек.

В Финляндию зафиксировали 61 552 случаев инфицирования коронавируса, 767 больных умерли, 46000 — выздоровели.

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