Через коронавірус вибори у Фінляндії перенесли

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“Це відмінне рішення, яке, безсумнівно, зменшить заразність, і ситуація з короновірусом у червні краща, ніж зараз. Особисто я б переніс вибори після літніх канікул, наприклад, на серпень-вересень. Передвиборні агітації та голосування на відкритому повітрі є більш комфортними влітку. Ви навіть можете проголосувати під навісами шкіл, і вам не доведеться заходити у вузькі коридори, де важко дотримуватися відстані безпеки під час черг”, — сказав Хіллі.

Відповідно, за його словами, буде більше часу для підготовки до безпечних виборів.

Перенесення виборів дозволяє зробити щеплення виборчих чиновників. За словами Хіллі, вакцинація особливо важлива для працівників виборчих комісій, а також членів виборчих комісій, які дбають про голосування в установах.

Вибори мали б відбутися у квітні.

Нагадаємо

Уряд Фінляндії вводить в країні жорсткі обмеження з 8 березня у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. Новий штам коронавірусу, виявлений в Фінляндії в лютому, підтверджено вже у двох осіб.

У Фінляндію зафіксували 61 552 випадків інфікування коронавірусом, 767 хворих померли, 46 тисяч - одужали.