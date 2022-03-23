Арестович: враг пытается превратить Чернигов во второй Мариуполь

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"Так же как и Мариуполь, держатся Суммы, Харьков, Чернигов, Киев. Чернигов - это город, который враг пытается превратить во второй Мариуполь - там также нет воды, газоснабжения, почти нет тепла", - сказал Арестович.

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Тем не менее, с его слов, героические защитники и жители Чернигова держат оборону.

Кроме того, сообщил советник главы ОП, к городу идут и гуманитарные коридоры, и коридоры военного снабжения.

"Поэтому, Чернигов еще поборется и, я думаю, врагу не удастся не то что его взять, но даже приблизиться к городу", - добавил он.

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Чернигов находится на пределе возможностей для выживания, считает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.