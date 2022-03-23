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Арестович: ворог намагається перетворити Чернігів на другий Маріуполь

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Російські окупанти намагаються створити у Чернігові гуманітарну катастрофу так само, як у Маріуполі. Про це сказав на брифінгу радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович, пише УНН.

Арестович: ворог намагається перетворити Чернігів на другий Маріуполь

Цитата

«Так само як і Маріуполь, тримаються Суми, Харків, Чернігів, Київ. Чернігів – це місто, яке ворог намагається перетворити на другий Маріуполь – там також немає води, газопостачання, майже немає тепла», - сказав Арестович.

Деталі

Тим не менше, з його слів, героїчні оборонці і жителі Чернігова тримають оборону.

Крім того, повідомив радник глави ОП, до міста йдуть і гуманітарні коридори, і коридори військового постачання.

«Тому, Чернігів ще побореться і, я думаю, ворогу не вдасться не те що його взяти, але навіть наблизитись до міста», - додав він.

Доповнення

Чернігів перебуває на межі можливостей для виживання, вважає уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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