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Арестович: украинские защитники уничтожили самолетов оккупанта уже более чем на 5 авиаполков рф

Киев • УНН

 • 93350 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Украинские защитники уничтожили российской авиации в эквиваленте более чем пяти авиационных полков россии. Об этом сказал на брифинге советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович, пишет УНН.

Арестович: украинские защитники уничтожили самолетов оккупанта уже более чем на 5 авиаполков рф

Цитата

"В течение суток безумное небо и безумный ад обеспечили российскому агрессору Воздушные силы Вооруженных Сил Украины. В течение суток сбито шесть самолетов противника, один вертолет, беспилотных летательных аппаратов - 5, и 5 крылатых ракет. Таким образом мы перевалили за желаемое количество в 100 самолетов противника. Сейчас 105 самолетов противника считаются уничтоженными - это более 5 авиационных полков или отдельная воздушная армия", - сказал Арестович.

Детали

По его словам, самолеты противника несколько суток вообще не совершали никаких действий, кроме зоны ООС и Мариуполя, где не такая мощная, в силу военных потерь, система противовоздушной обороны.

Впоследствии, по словам Арестовича, они "решили полетать над мирными городами Украины и побомбить их", однако это закономерно "закончилось для них поражением".

Советник главы ОП сообщил, что в целом в течение суток состояние, положение и характер действий противника и наших сил не изменились существенно, идут тактические бои.

"Враг продолжает атаковать Мариуполь. Защитники города оказывают героическое сопротивление, демонстрируя высокий военный профессионализм, массовый героизм. Вчера ими был уничтожен командир 810-й бригады морской пехоты черноморского флота выстрелом украинского снайпера. Это пятая потеря уровня командира полка и выше под Мариуполем, что показывает, во-первых, жестокость боев, которые там идут, во-вторых, исключительный профессионализм защитников города", - сказал он.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 15,6 тыс. человек, более 500 танков, свыше 100 самолетов и сотен единиц другой военной техники.

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