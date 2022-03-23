Арестович: українські захисники знищили літаків окупанта вже на понад 5 авіаполків рф
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Українські захисники знищили російської авіації в еквіваленті більш ніж п'яти авіаційних полків росії. Про це сказав на брифінгу радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович, пише УНН.
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«Протягом доби шалене небо і шалене пекло забезпечили російському агресору Повітряні сили Збройних Сил України. Протягом доби збито шість літаків противника, один вертоліт, безпілотних літальних апаратів – 5, і 5 крилатих ракет. Таким чином ми перевалили за бажану кількість у 100 літаків противника. Наразі 105 літаків противника вважаються знищеними – це понад 5 авіаційних полків або окрема повітряна армія», - сказав Арестович.
Деталі
З його слів, літаки противника декілька діб взагалі не вчиняли жодних дій, окрім зони ООС і Маріуполя, де не така потужна, в силу військових втрат, система протиповітряної оборони.
Згодом, за словами Арестовича, вони «вирішили політати над мирними містами України і побомбити їх», однак це закономірно «закінчилось для них поразкою».
Радник глави ОП повідомив, що загалом протягом доби стан, положення та характер дій противника і наших сил не змінилися суттєво, йдуть тактичні бої.
«Ворог продовжує атакувати Маріуполь. Захисники міста чинять героїчний спротив, демонструючи високий воєнний професіоналізм, масовий героїзм. Вчора ними був знищений командир 810-ї бригади морської піхоти чорноморського флоту пострілом українського снайпера. Це п'ята втрата рівня командира полка і вище під Маріуполем, що показує, по-перше, жорстокість боїв, які там точаться, по-друге, виключний професіоналізм захисників міста», - сказав він.
Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 15,6 тис. осіб, понад 500 танків, понад 100 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки.