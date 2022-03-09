Арестович: агрессор использует паузу для перегруппировки, пытается продвинуться по "главным" направлениям

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“Уважаемые друзья! 14-е сутки войны, сегодня пойдет третья неделя войны с российским агрессором, и тот же агрессор в течение сегодняшней ночи активных действий не проводил. Он использует паузу для перегруппировки, накопления сил и попытки продвигаться по тем направлениям, которые определены у них как главные - Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев. Но это не удается”, - рассказал советник главы ОП.

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По его словам, Вооруженные силы Украины и другие силы обороны наносят мощные ракетно-артиллерийские, авиационные удары по противнику, не давая ему возможности продвигаться.

Ситуацию контролирует военно-политическое руководство Украины и командование Вооруженных сил и других сил обороны, добавил Арестович.

Ранее

Как писал УНН, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют свыше 12 тысяч человек.