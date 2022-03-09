Арестович: агресор використовує паузу для перегрупування, намагається просунутись по “головних” напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Російський окупант використовує паузу для перегрупування, накопичення сил і намагання просуватись по тих напрямках, які визначені як “головні”, але це йому не вдається. Про це під час брифінгу заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.
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“Шановні друзі! 14-а доба війни, сьогодні піде третій тиждень війни з російським агресором, і той самий агресор протягом сьогоднішньої ночі активних дій не проводив. Він використовує паузу для перегрупування, накопичення сил і намагання просуватись по тих напрямках, які визначені у них як головні – Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв. Але це не вдається”, - розповів радник глави ОП.
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З його слів, Збройні сили України й інші сили оборони завдають потужні ракетно-артилерійські, авіаційні удари по противнику, не даючи йому змоги просуватись.
Ситуацію контролює воєнно-політичне керівництво України і командування Збройних сил і інших сил оборони, додав Арестович.
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Як писав УНН, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 12 тисяч осіб.