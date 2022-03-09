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Арестович: агресор використовує паузу для перегрупування, намагається просунутись по “головних” напрямках

Арестович: агресор використовує паузу для перегрупування, намагається просунутись по “головних” напрямках

Київ • УНН

 • 131232 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Російський окупант використовує паузу для перегрупування, накопичення сил і намагання просуватись по тих напрямках, які визначені як “головні”, але це йому не вдається. Про це під час брифінгу заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Шановні друзі! 14-а доба війни, сьогодні піде третій тиждень війни з російським агресором, і той самий агресор протягом сьогоднішньої ночі активних дій не проводив. Він використовує паузу для перегрупування, накопичення сил і намагання просуватись по тих напрямках, які визначені у них як головні – Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв. Але це не вдається”, - розповів радник глави ОП.

Деталі

З його слів, Збройні сили України й інші сили оборони завдають потужні ракетно-артилерійські, авіаційні удари по противнику, не даючи йому змоги просуватись.

Ситуацію контролює воєнно-політичне керівництво України і командування Збройних сил і інших сил оборони, додав Арестович.

Раніше

Як писав УНН, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 12 тисяч осіб.

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