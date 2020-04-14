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Арбитражного управляющего будут судить за взятку в миллион гривен

Арбитражного управляющего будут судить за взятку в миллион гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Национальная полиция завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении арбитражного управляющего, который требовал и получил неправомерную выгоду от руководителя предприятия, где выполнял обязанности. Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.

Так, сотрудники Нацполиции под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачили во взяточничестве арбитражного управляющего по ликвидации общества с ограниченной ответственностью.

Сообщается, что руководитель одного из предприятий за возможность беспрепятственно обрабатывать земельные участки на территории Хмельницкой области вступил в сговор с арбитражным управляющим. Злоупотребляя служебным положением, с целью личного обогащения, подозреваемый получил от директора предприятия миллион гривен неправомерной выгоды.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 4 ст. 368-4 (Подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) Уголовного кодекса Украины, следователи ГСУ Национальной полиции Украины завершили. Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, должностное лицо ГАСИ задержали на получении взятки за неналожение штрафа в 1,5 млн грн.

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