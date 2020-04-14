Арбітражного керуючого судитимуть за хабар у мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Національна поліція завершила розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт щодо арбітражного керуючого, що вимагав та одержав неправомірну вигоду від керівника підприємства, де виконував обов’язки. Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає УНН.
Так, працівники Нацполіції під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили у хабарництві арбітражного керуючого з ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю.
Повідомляється, що керівник одного з підприємств за можливість безперешкодно обробляти земельні ділянки на території Хмельницької області вступив у змову з арбітражним керуючим. Зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, підозрюваний отримав від директора підприємства мільйон гривень неправомірної вигоди.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 4 ст. 368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України, слідчі ГСУ Національної поліції України завершили. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, посадовця ДАБІ затримали на отриманні хабара за ненакладання штрафу в 1,5 млн грн.