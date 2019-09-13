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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 45459 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109257 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101151 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108380 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118744 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147829 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148342 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140405 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116729 просмотра

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Арбитраж в Гааге отказал РФ в ряде требований по иску ПриватБанка

Арбитраж в Гааге отказал РФ в ряде требований по иску ПриватБанка

Киев  •  УНН

 • 12785 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала РФ в требовании пересмотра вопросов юрисдикции и нарушения обязательств по иску ПриватБанка относительно утраченных активов в Крыму. Об этом УНН сообщили в пресс-службе банка.

"ПриватБанк рад сообщить, что 12 сентября Постоянная палата арбитражного суда в Гааге по делу о защите инвестиций против Российской Федерации, отказала Российской Федерации в требовании пересмотра решенных вопросов юрисдикции производства и нарушенных обязательств, как указано в промежуточном арбитражном решении от 24 февраля 2017 года и частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года", - говорится в сообщении.

Дело в арбитраже было начато ПриватБанком 13 апреля 2015 года за нарушение РФ обязательств в отношении ПриватБанка по активам в Крыму по соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенным между Украиной и РФ. Российская Федерация не принимала участия в деле до вынесения арбитражным судом указанных решений. Сейчас Российская Федерация назначила своих представителей в суде и производство продолжит свой переход к следующему этапу, добавили в банке.

Напомним, в НБУ назвали количество судебных споров, связанных с ПриватБанком.

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