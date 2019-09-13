Арбитраж в Гааге отказал РФ в ряде требований по иску ПриватБанка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала РФ в требовании пересмотра вопросов юрисдикции и нарушения обязательств по иску ПриватБанка относительно утраченных активов в Крыму. Об этом УНН сообщили в пресс-службе банка.
"ПриватБанк рад сообщить, что 12 сентября Постоянная палата арбитражного суда в Гааге по делу о защите инвестиций против Российской Федерации, отказала Российской Федерации в требовании пересмотра решенных вопросов юрисдикции производства и нарушенных обязательств, как указано в промежуточном арбитражном решении от 24 февраля 2017 года и частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года", - говорится в сообщении.
Дело в арбитраже было начато ПриватБанком 13 апреля 2015 года за нарушение РФ обязательств в отношении ПриватБанка по активам в Крыму по соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенным между Украиной и РФ. Российская Федерация не принимала участия в деле до вынесения арбитражным судом указанных решений. Сейчас Российская Федерация назначила своих представителей в суде и производство продолжит свой переход к следующему этапу, добавили в банке.
Напомним, в НБУ назвали количество судебных споров, связанных с ПриватБанком.