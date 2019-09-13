Арбітраж у Гаазі відмовив РФ у низці вимог за позовом ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Постійна палата арбітражного суду в Гаазі відмовила РФ у вимозі перегляду питань юрисдикції та порушення зобов’язань за позовом ПриватБанку щодо втрачених активів в Криму. Про це УНН повідомили у пресслужбі банку.
"ПриватБанк радий повідомити, що 12 вересня Постійна палата арбітражного суду в Гаазі у справі щодо захисту інвестицій проти Російської Федерації, відмовила Російській Федерації у вимозі перегляду вирішених питань щодо юрисдикції провадження та порушених зобов’язань, як зазначено у проміжному арбітражному рішенні від 24 лютого 2017 року та частковому арбітражному рішенні від 4 лютого 2019 року", - сказано у повідомленні.
Справа в арбітражі була розпочата ПриватБанком 13 квітня 2015 року за порушення РФ зобов’язань стосовно ПриватБанку щодо активів в Криму за угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, укладеною між Україною та РФ. Російська Федерація не брала участі у справі до винесення арбітражним судом вказаних рішень. Наразі Російська Федерація призначила своїх представників у суді та провадження продовжить свій перехід до наступного етапу, додали у банку.
Нагадаємо, у НБУ назвали кількість судових спорів, пов'язаних з ПриватБанком.