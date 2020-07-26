Арбитр, которого избили после матча в Первой Лиге, откровенно высказался об Украине

По словам Иванова, турнир прошел с "горячим противостоянием" команд-участников, и победил сильнейший.

Арбитр рассказал о Степане Чубенко, которому посвящен этот ежегодный мемориал.

"Очень жаль, что со Степаном Чубенко произошла такая трагедия. Шесть лет его нет с нами, но все его помнят, уважают и почитают его память. Я общался с одним из его учителей. Он говорил, что у Степана был стальной характер. Он был и остается в наших сердцах патриотом Украины. Степан был одним из первых, кто выступил на борьбу за свой город и за свой край. Поэтому этот прекрасный украинский город сейчас живет в мире и покое", - сказал судья.

Иванов отметил, что после начала событий на Востоке страны он вместе с семьей тоже вынужденно оставил Донецк.

"Забрал жену, двоих детей, и сначала мы жили в Славянске, Полтаве и некоторое время в Киеве. Впоследствии я вернулся в Славянск и очень рад, что живу сейчас в этом городе.

Душой и сердцем я в Украине, я гражданин этой страны и люблю ее. Поэтому тоже хочу выразить благодарность нашим военным, волонтерам, всем, кто стоит на передовой и защищает нашу независимость. Хочу, чтобы все ребята вернулись домой с победой", - добавил он.

Напомним, после матча 24-тура Первой лиги Иванов получил телесные повреждения от президента ФК "Авангард" Собуцкого. Конфликт по одной из версий последнего якобы возник из-за разговора о войне на Востоке. Такая версия Собуцкого заявилась уже после того, как Комитет этики и честной игры УАФ признал его виновным в избиении арбитра и дисквалифицировал из футбола на пожизненный срок.

Предыдущие версии конфликта были разными: сначала Собуцкий вообще отрицал, что был в судейской комнате, говорил, что не знает, кто и как бил судью. Впоследствии признал, что был в судейской вместе с личной охраной, представители которой, по его словам, служили в АТО.

Также напомним, по словам Мирона Маркевича, наказание дисциплинарного органа УАФ относительно Собуцкого, хотя и строгое, но справедливое.

"Если ошибся, то за свои ошибки нужно уметь достойно отвечать. А вообще любая ситуация - это не повод распускать руки. И действия УАФ в этом случае четко соответствуют Регламенту", - сказал функционер.