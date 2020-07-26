Арбитр, которого избили после матча в Первой Лиге, откровенно высказался об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Арбитр высшей категории Юрий Иванов, которого избили после матча 24 тура Первой Лиги, откровенно высказался об Украине. По итогам шестого традиционного турнира памяти Степана Чубенко он поздравил участников соревнований, а также рассказал свою личную историю-переселенца, передает УНН со ссылкой на релиз УАФ.
По словам Иванова, турнир прошел с "горячим противостоянием" команд-участников, и победил сильнейший.
Арбитр рассказал о Степане Чубенко, которому посвящен этот ежегодный мемориал.
"Очень жаль, что со Степаном Чубенко произошла такая трагедия. Шесть лет его нет с нами, но все его помнят, уважают и почитают его память. Я общался с одним из его учителей. Он говорил, что у Степана был стальной характер. Он был и остается в наших сердцах патриотом Украины. Степан был одним из первых, кто выступил на борьбу за свой город и за свой край. Поэтому этот прекрасный украинский город сейчас живет в мире и покое", - сказал судья.
Иванов отметил, что после начала событий на Востоке страны он вместе с семьей тоже вынужденно оставил Донецк.
"Забрал жену, двоих детей, и сначала мы жили в Славянске, Полтаве и некоторое время в Киеве. Впоследствии я вернулся в Славянск и очень рад, что живу сейчас в этом городе.
Душой и сердцем я в Украине, я гражданин этой страны и люблю ее. Поэтому тоже хочу выразить благодарность нашим военным, волонтерам, всем, кто стоит на передовой и защищает нашу независимость. Хочу, чтобы все ребята вернулись домой с победой", - добавил он.
Напомним, после матча 24-тура Первой лиги Иванов получил телесные повреждения от президента ФК "Авангард" Собуцкого. Конфликт по одной из версий последнего якобы возник из-за разговора о войне на Востоке. Такая версия Собуцкого заявилась уже после того, как Комитет этики и честной игры УАФ признал его виновным в избиении арбитра и дисквалифицировал из футбола на пожизненный срок.
Предыдущие версии конфликта были разными: сначала Собуцкий вообще отрицал, что был в судейской комнате, говорил, что не знает, кто и как бил судью. Впоследствии признал, что был в судейской вместе с личной охраной, представители которой, по его словам, служили в АТО.
Также напомним, по словам Мирона Маркевича, наказание дисциплинарного органа УАФ относительно Собуцкого, хотя и строгое, но справедливое.
"Если ошибся, то за свои ошибки нужно уметь достойно отвечать. А вообще любая ситуация - это не повод распускать руки. И действия УАФ в этом случае четко соответствуют Регламенту", - сказал функционер.