Арахамия заявил, что большое количество нардепов хотят уйти из парламента досрочно, но их не отпускают
Киев • УНН
Давид Арахамия сообщил, что некоторые депутаты стремятся досрочно сложить свои полномочия, но голосовать за это не планируется. В то же время, в Раде проводится работа для сохранения структурного разделения парламента.
Количество народных депутатов, которые хотят досрочно прекратить свои полномочия, довольно большое, заявил в эфире телемарафона председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет УНН.
Количество людей, которые хотят уйти из парламента, гораздо больше. Мы уже не отпускаем людей. Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца и принимать необходимые для государства законы
Детали
По его словам, планируется оптимизировать работу Верховной Рады. Это планируется путем оптимизации количества групп народных депутатов, что поможет сохранить эти группы и парламент до продолжал работать примерно в том же структурном режиме, котором он начал работать.
Дополнение
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект (№10324), который предусматривает снизить на время действия военного положения минимальный количественный состав депутатских групп и фракций.
Согласно законопроекту, минимальное количество депутатской фракции (группы) во время военного положения и в течение 90 дней после его отмены или приостановления составляет 14 человек.
Депутатская фракция (депутатская группа), состав которой стал меньше 14 народных депутатов объявляется распущенной.
Напомним
8 декабря Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий трех народных депутатов Максима Ефимова (фракция "Відновлення"), Дмитрия Шпенова (внефракционный) и Виталия Данилова (фракция "Батькивщина").
Арахамия заявил, что большое количество нардепов хотят уйти из парламента досрочно, но их не отпускают
Давид Арахамия сообщил, что некоторые депутаты стремятся досрочно сложить свои полномочия, но голосовать за это не планируется. В то же время, в Раде проводится работа для сохранения структурного разделения парламента.
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