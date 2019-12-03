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Арахамия рассказал о процессе назначения Ясько на должность председателя комитета по вопросам внешней политики

Арахамия рассказал о процессе назначения Ясько на должность председателя комитета по вопросам внешней политики

Киев  •  УНН

 • 27286 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сейчас Елизавета Ясько еще не назначена на должность председателя комитета по вопросам внешней политики, для этого надо провести заседание регламентного комитета. Об этом во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

"Еще не назначена, чтобы ее назначить надо провести заседание регламентного комитета, а после того вынести на зал, после того, если зал проголосует "за", то будет назначена", - пояснил Арахамия.

Он заявил, что на на должность председателя комитета по вопросам внешней политики претендовали еще несколько человек.

"У нас был праймериз по фракции: первое место получала - 22% госпожа Михайлюк, второе место госпожа Ясько - 21,5%, у них разница 10 голосов и третье место господин Костин. Это список кандидатов, который мы предоставили в Офис Президента, они имели свой голос, и фактически этот голос является решающим, потому что там разница между голосами очень маленькая и Офис Президента определился с госпожой Ясько. Члены комитета предоставили свои предложения относительно того, чтобы более коллективно работать, но все равно мы должны определиться с одним человеком ... У нас были 8 или 9 кандидатур, но фракция определилась с таким списком кандидатов, это право фракции", - пояснил Арахамия.

Напомним, фракция "Слуга народа" планировала провести праймериз по избранию нового председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на смену Богдану Яременко, уволенному из-за секс-скандала. На место Яременко пока претендует Елизавета Ясько.

Как ранее сообщал УНН, экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале обнародовал фотографию, на которой якобы новая глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько целуется с другой девушкой.

Как стало известно 2 декабря, в "Слуге народа" закончили внутренние праймериз на должность председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Богдана Яременко, который стал участником секс-скандала, заменит Лиза Ясько.

Украинские Национальные Новости

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