Арахамія розповів про процес призначення Ясько на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики

“Ще не призначена, щоб її призначити треба зробити засідання регламентного комітету, а після того винести на зал, після того, якщо зал проголосує "за", то буде призначена", - пояснив Арахамія.

Він заявив, що на на посаду голови комітету з питань зовнішніх зв’язків претендували ще декілька людей.

"У нас був праймеріз по фракції: перше місце отримувала — 22% пані Михайлюк, друге місце пані Ясько — 21,5%, уних різниця 10 голосів і третє місце пан Костін. Це список кандидатів, який ми надали в Офіс Президента, вони теж мали свій голос, і фактично цей голос є вирішальний, тому що там різниця між голосами дуже маленька і Офіс Президента визначився з пані Ясько. Члени комітету надали свої пропозиції щодо того, щоб більш колективно працювати, але ж все одно ми повинні визначитися з однією людиною... У нас були 8 чи 9 кандидатур, але фракція визначилася з таким списком кандидатів, це право фракції“, — пояснив Арахамія.

Нагадаємо, фракція “Слуга народу” планувала провести праймеріз щодо обрання нового голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на зміну Богдану Яременку, звільненому через секс-скандал. На місце Яременка наразі претендує Єлизавета Ясько.

Як раніше повідомляв УНН, екснардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі оприлюднив фотографію, на якій начебто нова глава української делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, депутатка від партії “Слуга народу” Єлизавета Ясько цілується з іншою дівчиною.

Як стало відомо 2 грудня, у “Слузі народу” закінчили внутрішні праймеріз на посаду голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Богдана Яременка, який став учасником секс-скандалу, замінить Ліза Ясько.