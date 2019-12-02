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У "Слузі народу" визначились, хто замінить Яременка на посаді голови комітету

У "Слузі народу" визначились, хто замінить Яременка на посаді голови комітету

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У "Слузі народу" закінчили внутрішні праймеріз на посаду голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Богдана Яременка, який став учасником секс-скандалу, замінить Ліза Ясько. Про це повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Ми закінчили внутрішні праймеріз на посаду голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Нам пощастило з великою кількістю сильних кандидатів. Кожен, хто подав свою програму, достойний керувати комітетом, але вибрати потрібно когось одного. Консолідованим рішенням усієї нашої команди новим головою обрано Лізу Ясько", - повідомила Кравчук.

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За її словами, у "Слузі народу" розуміють, що керувати таким комітетом – "це не бонус і не нагорода, а серйозна відповідальність. Впевнені, що Ліза до неї готова".

Нагадаємо, голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету.

Раніше УНН повідомляв, три фракції Верховної Ради вимагають відставки народного депутата від фракції “Слуга народу” Богдана Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики через секс-скандал.

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