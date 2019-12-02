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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40243 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108021 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 99613 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107282 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118222 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147566 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148137 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В "Слуге народа" определились, кто заменит Яременко на должности председателя комитета

В "Слуге народа" определились, кто заменит Яременко на должности председателя комитета

Киев  •  УНН

 • 11040 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В "Слуге народа" закончили внутренние праймериз на должность председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Богдана Яременко, который стал участником секс-скандала, заменит Лиза Ясько. Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Мы закончили внутренние праймериз на должность председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Нам повезло с большим количеством сильных кандидатов. Каждый, кто подал свою программу, достойный руководить комитетом, но выбрать нужно кого-то одного. Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избрано Лизу Ясько”, — сообщила Кравчук.

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По ее словам, в “Слуге народа” понимают, что управлять таким комитетом — “это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. Уверены, что Лиза к ней готова”.

Напомним, председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Ранее УНН сообщал, три фракции Верховной Рады требуют отставки народного депутата от фракции “Слуга народа” Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики из-за секс-скандала.

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