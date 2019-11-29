Новий секс-скандал у ВР: голова української делегації в ПАРЄ заперечує поцілунок з жінкою

“Любов морков. Ліза Ясько нардеп-слуга і голова української делегації в ПАРЄ. Тепер живіть з цим, друзі!” — написав Мосійчук під фото, на якому цілується двоє дівчат.

Ясько невдовзі відповіла колишньому нардепу на Facebook-сторінці, назвавши інформацію фейком.

“З гумором і соромом. Соромно, що, колись один з очільників „Айдару“, сьогодні Ігор Мосійчук займається створенням та розповсюдженням фейків. Не треба бути зі мною знайомим, чи колись мене бачити, варто просто нагуглити будь-яке моє фото, аби зрозуміти, мене немає на цьому фото, як би цього не хотілося бажанню Ігоря Мосійчука... Я не знаю, хто ці дівчата, та мені прикро, що їх було втягнуло у цю ганебну провокацію”, — написала вона.

Сьогодні Мосійчук відповів на пост “Слуги народу”, зазначивши, що йому байдуже, хто на фото.

“По-перше, я ніколи не служив у батальйоні „Айдар“. Насправді, в буремному 2014 році я був заступником добровольчого батальйону „Азов“, чим і пишаюся. По-друге, в сотий раз повторюю, що мені абсолютно байдуже, хто з ким і як спить та живе. По-третє, якщо Ви, шановна кажете, що то не Ви на фото — я готовий Вам вірити, а якби то були і Ви, то, повторюся, мені байдуже. По четверте, щиро бажаю Вам успіху у відстоюванні національних інтересів України в ПАРЄ”, — написав він.

Нагадаємо, фракція “Слуга народу” планує провести праймеріз щодо обрання нового голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на зміну Богдану Яременку, звільненому через секс-скандал. На місце Яременка наразі претендує Єлизавета Ясько.