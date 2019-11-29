Новый секс-скандал в Раде: глава украинской делегации в ПАСЕ отрицает поцелуй с женщиной

“Любовь морковь. Лиза Ясько нардеп-слуга и председатель украинской делегации в ПАСЕ. Теперь живите с этим, друзья!” — написал Мосийчук под фото, на котором целуются две девушки.

Ясько вскоре ответила бывшему нардепу на Facebook-странице, назвав информацию фейком.

“С юмором и стыдом. Стыдно, что, когда-то один из руководителей „Айдара“, сегодня Игорь Мосийчук занимается созданием и распространением фейков. Не надо быть со мной знакомым, или когда-то меня видеть, стоит просто нагуглить любое мое фото, чтобы понять, меня нет на этом фото, как бы этого не хотелось желанию Игоря Мосийчука ... Я не знаю, кто эти девушки, и мне обидно, что их было вовлечено в эту позорную провокацию”, - написала она.

Сегодня Мосийчук ответил на пост “Слуги народа”, отметив, что ему безразлично, кто на фото.

“Во-первых, я никогда не служил в батальоне ”Айдар“. На самом деле, в бурном 2014 году я был заместителем добровольческого батальона „Азов“, чем и горжусь. Во-вторых, в сотый раз повторяю, что мне абсолютно все равно, кто с кем и как спит и живет. В-третьих, если Вы, уважаемая говорите, что это не Вы на фото — я готов Вам верить, а если бы это были и Вы, то, повторюсь, мне все равно. В-четвертых, искренне желаю Вам успеха в отстаивании национальных интересов Украины в ПАСЕ”, - написал он.

Напомним, фракция “Слуга народа” планирует провести праймериз по избранию нового председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на смену Богдану Яременко, уволенному за секс-скандала. На место Яременко пока претендует Елизавета Ясько.