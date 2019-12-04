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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 58660 просмотра

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 106504 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 139953 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 144230 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Арахамия рассказал, когда Рада будет голосовать рынок земли

Арахамия рассказал, когда Рада будет голосовать рынок земли

Киев  •  УНН

 • 9335 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о рынке земли на следующей пленарной неделе. Об этом журналистам заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает УНН.

"Рынок земли будет на следующей пленарной неделе", - сказал Арахамия.

Следующая пленарная неделя ВР запланирована на 17 - 20 декабря.

Как сообщал УНН, 13 ноября, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, который отменяет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Проект предусматривает ограничения на покупку земли в 200 000 гектаров в одни руки. Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Ожидается, что между первым и вторым чтением будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать иностранцам разрешение на покупку земель. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские Национальные Новости

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