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Арахамія розповів, коли Рада голосуватиме ринок землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт про ринок землі наступного пленарного тижня. Про це журналістам заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє УНН.

"Ринок землі буде наступного пленарного тижня", - сказав Арахамія.

Наступний пленарний тиждень ВР запланований на 17 – 20 грудня.

Як повідомляв УНН, 13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Проект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки. Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Очікується, що між першим та другим читанням буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Українські Національні Новини

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