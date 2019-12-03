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Арахамия прокомментировал потребность в заседании СНБО перед "нормандской" встречей

Киев  •  УНН

 • 9980 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Заседание СНБО перед саммитом в "нормандском формате" необходимо для обсуждения стратегии на усиление позиции Президента в переговорной группе. Об этом во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"СНБО - это орган, который должен советовать по вопросам национальной безопасности. "Нормандский формат" непосредственно связан с национальной безопасностью, надо собрать всех руководителей силовых ведомств и обсуждать возможные сценарии, поведение, стратегии. Это правильный шаг на усиление позиции Президента в переговорной группе", - отметил Арахамия.

Отметим, ранее сегодня, 3 декабря, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о намерении Президента созвать заседание СНБО.

Как сообщили в Офисе Президента, заседание СНБО с участием Зеленского состоится 4 декабря.

Напомним, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

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