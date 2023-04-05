Арахамия обсуждал с DF Group возможность передачи кредиторами стивидорного актива GNT Group под контроль портового бизнеса Фирташа - СМИ

Журналисты издания исследовали вероятный коррупционный след в конфликте кредитора и украинского холдинга и обратили внимание на встречу Арахамии с представителями АСР в Вене в ноябре прошлого года.

Информация об этой встрече попала в СМИ не запланировано. Так случилось, что в процессе проведения расследования «Украинской правды» под названием «Батальон «Вена» 2» журналисты узнали о пребывании в столице Австрии Давида Арахамии. И тот был вынужден предоставить комментарий относительно своих контактов.

«Основной целью визита были встречи с американским фондом Argentem Creek Partners, которые проинвестировали более 150 млн долларов в украинские активы. Встречался в качестве председателя наблюдательного совета UkraineInvest. Также я посетил офис DF Group в Вене, где встретился с Дмитрием Фирташем и его менеджером. Обсуждались вопросы относительно перспектив открытия зернового коридора для сохранения портов Николаевской области, в которой DF Group владеет портом Ника-Тера», – сообщил депутат.

В то же время источники издания Hubs сообщили, что Арахамия обсуждал с представителями из DF Group именно возможность передачи АСР стивидорного актива GNT Group под контроль портового бизнеса Фирташа.

Также журналисты Hubs утверждают, что в Офисе UkrainInvest ничего не знают о контактах Арахамии с ACP в статусе главы набсовета UkrainInvest. И это подтверждается письмом с официальным ответом Офиса, которое получило издание.

«Независимо от того, как на это отреагировали в DF Group (по крайней мере пока их следа в этой истории не прослеживается), само по себе такое предложение может свидетельствовать о коррупционном сговоре и умысле со стороны американской компании», – отмечают журналисты «Бизнес Цензора».

Они также обратили внимание на то, что встреча народного депутата с Argentem состоялась в ноябре. А уже в декабре американская компания, которая до этого вела переговоры о реструктуризации долга, начала захват активов.

Напомним, что GNP Group взяла кредит у Argentem Creek Partners на сумму $75 млн в 2019 году под залог корпоративных прав компании, стоимость которых в разы превышала этот кредит. Из-за войны с Россией их погашение было затруднено. Но с началом работы «зернового коридора» появились возможности расчетов по кредитам.

В начале января 2023 года представители Argentem Creek Partners, действовавшие по доверенности, изменили юридические адреса управляющих компаний GNP Group с Одессы на Львов и инициировали в Украине смену директоров компаний, которые отгружают зерно на экспорт в Одесском морском торговом порту. Это противоречит условиям корпоративного договора, согласно которому представитель кредитора мог назначить только коммерческих директоров (с правом подписи) без смены директоров компаний.

После этих действий кредитора собственники GNP Group Сергей Гроза и Владимир Науменко заявили, что по всем признакам АСР начали рейдерский захват компаний холдинга.