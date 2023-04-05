Арахамія обговорював з DF Group можливість передачі кредиторами стивідорного активу GNT Group під контроль портового бізнесу Фірташа – ЗМІ

Журналісти видання досліджували ймовірний корупційний слід у конфлікті кредитора та українського холдингу і звернули увагу на зустріч Арахамії з представниками АСР у Відні у листопаді минулого року.

Інформація про цю зустріч потрапила у ЗМІ не заплановано. Так сталось, що у процесі проведення розслідування «Української правди» під назвою «Батальйон «Відень» 2» журналісти дізнались про перебування у столиці Австрії Давида Арахамії. І той був змушений надати коментар щодо своїх контактів.

«Основною метою візиту були зустрічі з американським фондом Argentem Creek Partners, які проінвестували понад 150 млн доларів в українські активи. Зустрічався в якості голови наглядової ради UkraineInvest. Також я відвідав офіс DF Group у Відні, де мав зустріч із Дмитром Фірташем та його менеджером. Обговорювалися питання щодо перспектив відкриття зернового коридору для збереження портів Миколаївської області, в якій DF Group володіє портом Ніка-Тера», – повідомив депутат.

У той же час джерела видання Hubs повідомили, що Арахамія обговорював з представниками з DF Group саме можливість передачі АСР стивідорного активу GNT Group під контроль портового бізнесу Фірташа.

Також журналісти Hubs стверджують, що в Офісі UkrainInvest нічого не знають про контакти Арахамії з ACP у статусі голови наглядової ради UkrainInvest. І це підтверджується листом з офіційною відповіддю Офісу, який отримало видання.

«Незалежно від того, як на це відреагували в DF Group (принаймні поки їх сліду в цій історії не прослідковується), сама по собі така пропозиція може свідчити про корупційну змову та умисел з боку американської компанії», – наголошують журналісти «Бізнес Цензора».

Вони також звернули увагу на те, що зустріч народного депутата з Argentem відбулася у листопаді. А вже у грудні американська компанія, яка до цього вела переговори про реструктуризацію боргу, почала захоплення активів.

Нагадаємо, що GNP Group взяла кредит у Argentem Creek Partners на суму $75 млн 2019 році під заставу корпоративних прав компанії, вартість яких в рази перевищувала цей кредит. Через війну з росією їх погашення було ускладнено. Але з початком роботи «зернового коридору» з’явились можливості розрахунків по кредитам.

На початку січня 2023 року представники Argentem Creek Partners, що діяли за довіреністю, змінили юридичні адреси управляючих компаній GNP Group з Одеси на Львів та ініціювали в Україні зміну директорів компаній, які відвантажують зерно на експорт в Одеському морському торговельному порту. Це суперечить умовам корпоративного договору, згідно з яким представник кредитора міг призначити лише комерційних директорів (з правом підпису) без зміни директорів компаній.

Після цих дій кредитора власники GNP Group Сергій Гроза та Володимир Науменко заявили, що за всіма ознаками АСР розпочали рейдерське захоплення компаній холдингу.