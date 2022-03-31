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Арахамия: на переговорах с россией украинская делегация всегда консультируется с военными

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. На переговорах с россией украинская делегация постоянно консультируется с военными. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах с рф и народный депутат Давид Арахамия во время телемарафона, передает УНН.

Арахамия: на переговорах с россией украинская делегация всегда консультируется с военными

Цитата

"Мы ничего не делаем без консультаций с нашими военными. Понимаем, что сейчас фактически военные - это номер один, наша опора. И если им что-то не нравится, то мы это просто убираем. Поэтому мы спросили господина Залужного, чтобы он предоставил нам человека, к которому есть доверие. Господин Кириленко у нас есть в переговорной группе, и по всем вопросам консультируемся сначала с военными, а потом с дипломатами", - заявил Арахамия.

Детали 

Украина также консультировалась с израильскими военными экспертами.

"Они говорят, что нам больше всего подходит концепция так называемого укрепленного иммунитета, ведь своя армия должна быть достаточно оборонная, мы же ни на кого не нападаем, мы нейтральное государство, но должны уметь себя хорошо защищать", - отметил он.

Арахамия добавил, что власть считает, что было бы идеально, если бы в Украине, кроме армии, дополнительно 1-2 миллиона граждан несколько раз в год имели возможность проходить обучения на полигонах, чтобы в случае потребности их можно было быстро мобилизовать.

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