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Арахамія: на переговорах з росією українська делегація завжди консультується з військовими

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. На перемовинах з росією українська делегація постійно консультується з військовими. Про це заявив очільник української делегації на перемовинах з рф та народний депутат Давид Арахамія під час телемарафону, передає УНН.

Арахамія: на переговорах з росією українська делегація завжди консультується з військовими

Цитата

"Ми нічого не робимо без консультацій з нашими військовими. Розуміємо, що зараз фактично військові – це номер один, наша опора. І якщо їм щось не подобається, то ми це просто прибираємо. Тому ми спитали пана Залужного, щоб він надав нам людину, до якої є довіра. Пан Кириленко у нас є у переговорній групі, і по всіх питаннях консультуємося спочатку із військовими, а потім з дипломатами", - заявив Арахамія.

Деталі

Україна також консультувалася з ізраїльськими військовими експертами.

"Вони кажуть, що нам найбільше підходить концепція так званого укріпленого імунітету, адже своя армія має бути достатньо оборонна, ми ж ні на кого не нападаємо, ми нейтральна держава, але маємо вміти себе гарно захищати", - зазначив він.

Арахамія додав, що влада вважає, що було б ідеально, якби в Україні, окрім армії, додатково 1-2 мільйона громадян кілька разів на рік мали можливість проходити навчання на полігонах, аби в разі потреби їх можна було швидко мобілізувати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Арахамія розповів про роль Абрамовича на перемовинах.

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